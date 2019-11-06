Schnäppchenjagd im Russland-DiscounterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.11.2019: Schnäppchenjagd im Russland-Discounter
42 Min. Ab 12
Billig, billiger, DIXY. Die Rede ist nicht von Toilettenhäuschen. Wenn es um Preise geht, ist die russische Discounter-Kette unschlagbar. 3.000 Filialen sind in ganz Russland verteilt, 800 davon in Moskau. DiXY muss die Konkurrenz von LIDL, ALDI und Co. im eigenen Land nicht fürchten. Reporter Igor Rosenfeld reist nach Moskau und wirft einen Blick hinter die Kulissen der Discount-Schnäppchen made in Russia. Und: Top X Geisterstädte (1)
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
