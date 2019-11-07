30 Jahre Mauerfall - Kulinarische Grenzgeschichten mit Achim & Henry (1)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.11.2019: 30 Jahre Mauerfall - Kulinarische Grenzgeschichten mit Achim & Henry (1)
43 Min. Ab 12
Vor 30 Jahren fiel die Mauer und Achim und Henry machen sich auf eine Zeitreise entlang der 1.400 km langen Grenze, die Ost und West fast 30 Jahre trennte. Sie treffen Menschen, die auf beiden Seiten der alten Grenze leben und wollen wissen: "Was haben Sie am 9. November 1989 gemacht?" Achim und Henry lauschen den spannenden Geschichten, wobei die Gaumenfreuden natürlich nicht zu kurz kommen. Und: Topftour Schweden
