Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmanns Spar-Menü

Kabel EinsFolge vom 10.11.2019
Dirk Hoffmanns Spar-Menü

Dirk Hoffmanns Spar-MenüJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.11.2019: Dirk Hoffmanns Spar-Menü

90 Min.Folge vom 10.11.2019Ab 12

Dirk Hoffmann hat 40 Jahre Berufserfahrung als Koch - da wird seine neueste Aufgabe doch leicht für ihn sein, oder? Er soll für fünf Euro pro Person ein Menü kreieren, für das man in einem Restaurant gut das Zehnfache bezahlt. Der Profi bringt drei Gänge auf den Tisch: Suppe, Ochsenbrust als Hauptspeise und Bananeneis fürs Dessert. Und: Trecker Babe Hedi baut eine Bar / Fleisch-Sommeliers bei der Arbeit - Der echte Rippchen-Burger

Alle verfügbaren Folgen