Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.11.2019: Dirk Hoffmanns Spar-Menü
90 Min.Folge vom 10.11.2019Ab 12
Dirk Hoffmann hat 40 Jahre Berufserfahrung als Koch - da wird seine neueste Aufgabe doch leicht für ihn sein, oder? Er soll für fünf Euro pro Person ein Menü kreieren, für das man in einem Restaurant gut das Zehnfache bezahlt. Der Profi bringt drei Gänge auf den Tisch: Suppe, Ochsenbrust als Hauptspeise und Bananeneis fürs Dessert. Und: Trecker Babe Hedi baut eine Bar / Fleisch-Sommeliers bei der Arbeit - Der echte Rippchen-Burger
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins