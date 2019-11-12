Fahrradgadgets für den HerbstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.11.2019: Fahrradgadgets für den Herbst
42 Min.Folge vom 12.11.2019Ab 12
Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter sind viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Melissa und Mark testen heute einige Gadgets, die besonders in der dunklen Jahreszeit von großem Nutzen sein könnten. Und: Camouflage-Bodypainting - die perfekte Illusion / GoG Hot-Dog-Lasagne
