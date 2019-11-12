Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 12.11.2019
Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter sind viele Leute mit dem Fahrrad unterwegs. Melissa und Mark testen heute einige Gadgets, die besonders in der dunklen Jahreszeit von großem Nutzen sein könnten. Und: Camouflage-Bodypainting - die perfekte Illusion / GoG Hot-Dog-Lasagne

