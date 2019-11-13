Hoffmann on Tour - Anuga 2019Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.11.2019: Hoffmann on Tour - Anuga 2019
Folge vom 13.11.2019
Dirk Hoffmann ist auf der größten Lebensmittelmesse der Welt zu Gast. Die "Anuga" in Köln präsentiert die neuesten Trends und Kuriositäten in Sachen Food. Doch wie schmecken Burger, Hanfsnacks, Insektenriegel und Co. wirklich?
