Kabel Eins
Folge vom 15.11.2019: Europas größte Modelleisenbahn (1)

43 Min.Ab 12

Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist ein echter Touristenmagnet. Darüber hinaus haben die Betreiber einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde inne, denn in der Hansestadt findet man die größte Modellbaubahn der Welt. Diesen Titel möchte ihnen allerdings nun ein Investor aus Bispingen streitig machen. "Abenteuer Leben" hat das spannende Projekt mit den Kameras begleitet.

