Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.11.2019: Bier-Spezial
91 Min.Folge vom 17.11.2019Ab 12
"Abenteuer Leben" feiert seine 1.000. Sendung mit einem Bier-Spezial und testet dafür skurrile Gadgets. Und die haben natürlich alle etwas mit Bier zu tun - doch was bloß!? Außerdem wird beim Quiz "Was weiß ich?!" geklärt, wie es bei uns Deutschen um das Wissen über Hopfen und Malz steht. Gibt es beispielsweise tatsächlich eine Bierbauchpolizei oder warum schmeckt Dosen- anders als Flaschenbier?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins