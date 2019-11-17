Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 17.11.2019
Folge vom 17.11.2019: Bier-Spezial

"Abenteuer Leben" feiert seine 1.000. Sendung mit einem Bier-Spezial und testet dafür skurrile Gadgets. Und die haben natürlich alle etwas mit Bier zu tun - doch was bloß!? Außerdem wird beim Quiz "Was weiß ich?!" geklärt, wie es bei uns Deutschen um das Wissen über Hopfen und Malz steht. Gibt es beispielsweise tatsächlich eine Bierbauchpolizei oder warum schmeckt Dosen- anders als Flaschenbier?

