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Abenteuer Leben am Sonntag

Kochen zuhause - Schnitzel

Kabel EinsFolge vom 18.11.2019
Kochen zuhause - Schnitzel

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.11.2019: Kochen zuhause - Schnitzel

42 Min.Folge vom 18.11.2019Ab 12

Drei Hobbyköche aus Düsseldorf verraten heute eine leckere Rezeptidee, die man ganz einfach zuhause nachkochen kann. Das Gericht des Tages ist ein echter deutscher Klassiker: Schnitzel. Die Küchenmeister haben jeweils eine ganz besondere Variation vorbereitet - ein asiatisches Enten-Schnitzel mit Wasabi-Panade, ein griechisches Schweine-Schnitzel mit Schafskäse-Panade und ein türkisches Hühnchen-Schnitzel mit Kadayif-Panade. Und: Achim on Tour - Bestes Essen in China

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