Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.11.2019: Kochen zuhause - Schnitzel
42 Min.Folge vom 18.11.2019Ab 12
Drei Hobbyköche aus Düsseldorf verraten heute eine leckere Rezeptidee, die man ganz einfach zuhause nachkochen kann. Das Gericht des Tages ist ein echter deutscher Klassiker: Schnitzel. Die Küchenmeister haben jeweils eine ganz besondere Variation vorbereitet - ein asiatisches Enten-Schnitzel mit Wasabi-Panade, ein griechisches Schweine-Schnitzel mit Schafskäse-Panade und ein türkisches Hühnchen-Schnitzel mit Kadayif-Panade. Und: Achim on Tour - Bestes Essen in China
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins