Thomas Ruder ist Bäckermeister aus Leidenschaft und steht für deutsches Handwerk: Sauberkeit, Präzision, Qualität. Er liebt es, die Kontrolle zu haben - vor allem, wenn es um seinen Arbeitsbereich und seine Produkte geht. Wie schlägt sich so ein Vollprofi, wenn er einen Tag lang eine Backstube in Indien übernehmen muss? Und: Einsatz für die Drohne - Lkw-Abstandskontrolle
