Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Ich mache deinen Job - Bäcker in Indien

Kabel EinsFolge vom 19.11.2019
Ich mache deinen Job - Bäcker in Indien

Ich mache deinen Job - Bäcker in IndienJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.11.2019: Ich mache deinen Job - Bäcker in Indien

43 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12

Thomas Ruder ist Bäckermeister aus Leidenschaft und steht für deutsches Handwerk: Sauberkeit, Präzision, Qualität. Er liebt es, die Kontrolle zu haben - vor allem, wenn es um seinen Arbeitsbereich und seine Produkte geht. Wie schlägt sich so ein Vollprofi, wenn er einen Tag lang eine Backstube in Indien übernehmen muss? Und: Einsatz für die Drohne - Lkw-Abstandskontrolle

Alle verfügbaren Folgen