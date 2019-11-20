Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Tiefkühl-Perlen - Was taugt der Döner aus dem Supermarkt?

Kabel Eins
Folge vom 20.11.2019
Tiefkühl-Perlen - Was taugt der Döner aus dem Supermarkt?

Tiefkühl-Perlen - Was taugt der Döner aus dem Supermarkt?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 20.11.2019: Tiefkühl-Perlen - Was taugt der Döner aus dem Supermarkt?

42 Min.
Ab 12

Kann ein Döner aus dem Tiefkühlfach mit einem frischen Spießdöner mithalten? Experte Tarik Kara will dieser Frage auf den Grund gehen. Der Mann besitzt in Berlin eine eigene Dönerbude und vertreibt seit Jahren erfolgreich Deutschlands Fast Food Nummer Eins. Konkurrenz bekommt er jetzt von Selbstmach-Dönern aus dem Supermarkt. Doch was taugen die Tiefkühlperlen wirklich?

