Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.11.2019: Top 10 Musikvideos der 80er Jahre
Folge vom 22.11.2019
1981 fiel der Startschuss für den Musiksender MTV. Seitdem bereichern spektakuläre Musikvideos, wie beispielsweise von Michael Jackson, die Popkultur. "Abenteuer Leben" präsentiert eine Rückblende der legendärsten Clips der 80er Jahre.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins