Glänzende Geschäfte - Pfandleiher "Goldheinz"Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.11.2019: Glänzende Geschäfte - Pfandleiher "Goldheinz"
74 Min.Folge vom 24.11.2019Ab 12
Alle nennen ihn nur "Goldheinz" - und dieser Name ist Programm. Denn im Pfandleihhaus von Heinz Schmalried ist so ziemlich alles Gold, was glänzt. Große Klappe, aber keine Abzocke! Mit dieser Mischung hat es der Karlsruher zum Millionär gebracht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins