Urlaub für den Gaumen - ItalienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.11.2019: Urlaub für den Gaumen - Italien
43 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 12
Carmelo Greco betreibt seit Jahren ein ausgezeichnetes Restaurant in Frankfurt am Main. Der Gastronom verrät, wie man traditionelle italienische Gerichte ganz einfach zuhause nachkochen kann. Doch sein Menü hat weitaus mehr zu bieten als nur Pizza und Pasta. Und: Top X Skurrile Hotels
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins