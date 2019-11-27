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Abenteuer Leben am Sonntag

Urlaub für den Gaumen - Italien

Kabel EinsFolge vom 27.11.2019
Urlaub für den Gaumen - Italien

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.11.2019: Urlaub für den Gaumen - Italien

43 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 12

Carmelo Greco betreibt seit Jahren ein ausgezeichnetes Restaurant in Frankfurt am Main. Der Gastronom verrät, wie man traditionelle italienische Gerichte ganz einfach zuhause nachkochen kann. Doch sein Menü hat weitaus mehr zu bieten als nur Pizza und Pasta. Und: Top X Skurrile Hotels

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