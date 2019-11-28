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Abenteuer Leben am Sonntag

5 Fragen - Black Friday

Kabel EinsFolge vom 28.11.2019
5 Fragen - Black Friday

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.11.2019: 5 Fragen - Black Friday

43 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12

Morgen ist es endlich soweit: Der Black Friday steht vor der Tür. Onlineshops und Läden werben an diesem Tag mit satten Rabatten bis zu 80 Prozent. Doch wie viel Geld kann man wirklich sparen? "Abenteuer Leben" warnt vor Abzocke und klärt die wichtigsten Fragen rund um das Shoppingevent des Jahres. Und: GoG Dönerburger

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