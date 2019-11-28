Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.11.2019: 5 Fragen - Black Friday
43 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
Morgen ist es endlich soweit: Der Black Friday steht vor der Tür. Onlineshops und Läden werben an diesem Tag mit satten Rabatten bis zu 80 Prozent. Doch wie viel Geld kann man wirklich sparen? "Abenteuer Leben" warnt vor Abzocke und klärt die wichtigsten Fragen rund um das Shoppingevent des Jahres. Und: GoG Dönerburger
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins