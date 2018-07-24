Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Goldrausch in Deutschland

Kabel EinsFolge vom 24.07.2018
Goldrausch in Deutschland

Goldrausch in DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 24.07.2018: Goldrausch in Deutschland

42 Min.Folge vom 24.07.2018Ab 12

Wissen Sie, dass Sie maximal 50 Kilometer von der nächsten Goldquelle entfernt sitzen? Das behauptet zumindest Thomas Schade. Über Jahre hinweg hat er Gold, aber auch wertvolle Edelsteine, in Deutschland gefunden. Und die Suche nach dem Schatz geht immer weiter. "Abenteuer Leben" hat ihn begleitet. Und: Deutsche Etikette im Reich der Mitte

Alle verfügbaren Folgen