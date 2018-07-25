Dirk Hoffmann on Tour: ChinaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.07.2018: Dirk Hoffmann on Tour: China
44 Min.Folge vom 25.07.2018Ab 12
Xia-Xua Hua - Das kommt "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann irgendwie chinesisch vor. Ist es auch. Denn hinter dem ungewöhnlich klingenden Namen verbirgt sich ein Restaurant in China, genauer gesagt in Peking. Dirk ist eingeladen zu einem Kochkurs, bei dem Küchenchef Ma Quang in Sekundenschnelle die perfekte Spaghetti aus einer Teigmasse formt. Reicht ein Schnellkochkurs für die Zubereitung der chinesischen Nudel aus
