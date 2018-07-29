"Abenteuer Leben" rettet Dein DIY! Wenn nichts mehr geht, kommt Kenny!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.07.2018: "Abenteuer Leben" rettet Dein DIY! Wenn nichts mehr geht, kommt Kenny!
73 Min.Folge vom 29.07.2018Ab 12
Nicht jedes Heimwerker-Projekt gelingt sofort und darum heißt es jetzt: "Wir retten Dein DIY". kabel eins-Handwerker Kenneth "Kenny" Simmons fährt dafür ins baden-württembergische Wiesloch. Hier möchte Bert Bitzer Schlafzimmer und Küche tauschen. Sein Problem: Das Zeitmanagement. Mit vereinten Kräften muss das Projekt in einer Woche fertig werden. Und: Das Hähnchen-Battle / Was weiß ich?! Fleisch / 2 Blickwinkel Lieferdienst
