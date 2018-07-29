Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

"Abenteuer Leben" rettet Dein DIY! Wenn nichts mehr geht, kommt Kenny!

Kabel Eins
Folge vom 29.07.2018
"Abenteuer Leben" rettet Dein DIY! Wenn nichts mehr geht, kommt Kenny!

"Abenteuer Leben" rettet Dein DIY! Wenn nichts mehr geht, kommt Kenny!Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.07.2018: "Abenteuer Leben" rettet Dein DIY! Wenn nichts mehr geht, kommt Kenny!

73 Min.Folge vom 29.07.2018Ab 12

Nicht jedes Heimwerker-Projekt gelingt sofort und darum heißt es jetzt: "Wir retten Dein DIY". kabel eins-Handwerker Kenneth "Kenny" Simmons fährt dafür ins baden-württembergische Wiesloch. Hier möchte Bert Bitzer Schlafzimmer und Küche tauschen. Sein Problem: Das Zeitmanagement. Mit vereinten Kräften muss das Projekt in einer Woche fertig werden. Und: Das Hähnchen-Battle / Was weiß ich?! Fleisch / 2 Blickwinkel Lieferdienst

