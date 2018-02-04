Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 04.02.2018
Folge vom 04.02.2018: Thema u. a.: Die Revolution am Zapfhahn geht weiter!

Folge vom 04.02.2018

Aufklappen, Rädchen drehen, zuklappen. Jeden Tag klicken Milliarden Zippo-Feuerzeuge. Sie sind Kult - "Abenteuer Leben" ist in den USA und fragt: Wie kann ein Feuerzeug so erfolgreich sein? Wir sehen den kompletten Entstehungsprozess eines Zippos.

