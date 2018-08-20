GWEA: Die besten Fleischgerichte vom GrillJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.08.2018: GWEA: Die besten Fleischgerichte vom Grill
43 Min.Folge vom 20.08.2018Ab 12
Wenn man sein Fleisch in Kilo wiegt, dann fängt der Spaß an. Unser BBQ-Experte Patrick Ryan smoked seine Top drei. Dickes Tri-Tip, riesige Tomahawk Steaks und Monster Beef Ribs. Richtig dickes Fleisch. Da lacht jedes Griller-Herz. Und: GoG Bratkartoffelpizza
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins