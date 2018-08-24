D.I.Y.: Die schwebende Asia(Orient)-LoungeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.08.2018: D.I.Y.: Die schwebende Asia(Orient)-Lounge
44 Min. Folge vom 24.08.2018
Springen war gestern - das Handwerker Duo Uli und Martina machen eine gemütliche Lounge aus einem alten Trampolin. Das Highlight: Sie scheint zu schweben, genauso wie Aladdins fliegender Teppich! Die Herausforderung: Ein stabiles Gerüst - das bauen die beiden heute selber!
