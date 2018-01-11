Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jugend kann nicht kochen goes Türkei

Kabel EinsFolge vom 11.01.2018
44 Min.Folge vom 11.01.2018Ab 12

Achim Müller ist diesmal in München unterwegs und behauptet mal wieder, dass die Jugend von heute nicht kochen kann. Dieser provokanten These stellen sich vier mutige Kandidaten. Scheitern sie wie so oft schon an den Grundlagen? Oder schafft es vielleicht doch jemand, unseren Achim vom Gegenteil zu überzeugen? Und: Die teuerste Nudelsuppe der Welt / 1 hoch 4 Schreibtisch

