Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.09.2018: Mobile Käserei
43 Min.Folge vom 11.09.2018Ab 12
Normalerweise wird Käse in Molkereien gemacht. Doch Lena Martens ist auf die Idee einer mobilen Käserei gekommen. Mit ihrem selbstausgebauten Anhänger fährt sie von Hof zu Hof und verarbeitet die Milch direkt vor Ort zu Käse. Über 6.000 Kilometer legt Lena im Monat zurück. Die Arbeitszeiten sind hart. Und: Pfandleihhaus München
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins