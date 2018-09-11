Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.09.2018
43 Min.Folge vom 11.09.2018Ab 12

Normalerweise wird Käse in Molkereien gemacht. Doch Lena Martens ist auf die Idee einer mobilen Käserei gekommen. Mit ihrem selbstausgebauten Anhänger fährt sie von Hof zu Hof und verarbeitet die Milch direkt vor Ort zu Käse. Über 6.000 Kilometer legt Lena im Monat zurück. Die Arbeitszeiten sind hart. Und: Pfandleihhaus München

