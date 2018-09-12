Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.09.2018: Venedig im Miniformat
44 Min.Folge vom 12.09.2018Ab 12
Die neueste Attraktion im Miniaturwunderland in Hamburg ist die berühmte Lagunenstadt Venedig, deren Bau hat über ein Jahr gedauert und sage und schreibe eine Million Euro gekostet. Für den romantischsten aller Abschnitte haben sich die Tüftler im Miniaturwunderland richtig ins Zeug gelegt.
