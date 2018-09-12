Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 12.09.2018
44 Min. Ab 12

Die neueste Attraktion im Miniaturwunderland in Hamburg ist die berühmte Lagunenstadt Venedig, deren Bau hat über ein Jahr gedauert und sage und schreibe eine Million Euro gekostet. Für den romantischsten aller Abschnitte haben sich die Tüftler im Miniaturwunderland richtig ins Zeug gelegt.

