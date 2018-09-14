Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Echtzeitkochen Sandwich

Kabel Eins
Echtzeitkochen Sandwich

Echtzeitkochen SandwichJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.09.2018: Echtzeitkochen Sandwich

43 Min.Folge vom 14.09.2018Ab 12

Echtzeitkochen SandwichUnser Speedkoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein Imbiss-Klassiker der Extraklasse - das Clubsandwich, inklusive selbst gemachtem Brot. Unmöglich? Nein, sagt Sebastian und will alles in zehn Minuten schaffen. Was macht ein italienischer Polizist, wenn er gerade Zeit hat? Espresso trinken! Denn - er ist zwar Polizist - aber immer noch Italiener - dolce vita und so. Wir haben die wirklich sympathischen Polizisten aus Verona auch dieses Jahr bei ihrer Arbeit begleitet.

