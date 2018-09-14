Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.09.2018: Echtzeitkochen Sandwich
43 Min.Folge vom 14.09.2018Ab 12
Echtzeitkochen SandwichUnser Speedkoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: ein Imbiss-Klassiker der Extraklasse - das Clubsandwich, inklusive selbst gemachtem Brot. Unmöglich? Nein, sagt Sebastian und will alles in zehn Minuten schaffen. Was macht ein italienischer Polizist, wenn er gerade Zeit hat? Espresso trinken! Denn - er ist zwar Polizist - aber immer noch Italiener - dolce vita und so. Wir haben die wirklich sympathischen Polizisten aus Verona auch dieses Jahr bei ihrer Arbeit begleitet.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins