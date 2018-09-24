Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.09.2018: Internationale Kantinen
43 Min.Folge vom 24.09.2018Ab 12
Internationale KantinenMittagspause weltweit: Von so einer Kantine können wir Deutsche nur träumen: Sterne-Küche und die Firma zahlt. Wir durften reinschauen - in die Kantinen-Töpfe dieser Welt. In Linz am Rhein lebt der gebürtige Engländer Gary Blackburn mit seiner Familie. Vor über 30 Jahren kam er aus Nottingham nach Deutschland und bietet mit seinem "Baumdienst Siebengebirge" professionelle Baumpflege an. Das besondere an seinem Firmensitz: Alles erinnert an England.
