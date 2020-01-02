Dirk Hoffmann on Tour - Jamaika SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.01.2020: Dirk Hoffmann on Tour - Jamaika Spezial
42 Min. Folge vom 02.01.2020 Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Jamaika, um nach den bekanntesten einheimischen Gerichten zu suchen. Kulinarisch findet man auf der Karibikinsel nämlich einige Kuriositäten: Egal ob Giftfrucht mit Stinkefisch zum Frühstück, Pudding auf dem Grill gebacken oder "Fisch-Tee" - hier ist einiges geboten. In den Blue Mountains begibt sich Hoffmann außerdem auf die Spuren des weltbesten Kaffees.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
