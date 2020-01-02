Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Dirk Hoffmann on Tour - Jamaika Spezial

Kabel EinsFolge vom 02.01.2020
Dirk Hoffmann on Tour - Jamaika Spezial

Dirk Hoffmann on Tour - Jamaika SpezialJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.01.2020: Dirk Hoffmann on Tour - Jamaika Spezial

42 Min.Folge vom 02.01.2020Ab 12

"Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Jamaika, um nach den bekanntesten einheimischen Gerichten zu suchen. Kulinarisch findet man auf der Karibikinsel nämlich einige Kuriositäten: Egal ob Giftfrucht mit Stinkefisch zum Frühstück, Pudding auf dem Grill gebacken oder "Fisch-Tee" - hier ist einiges geboten. In den Blue Mountains begibt sich Hoffmann außerdem auf die Spuren des weltbesten Kaffees.

Alle verfügbaren Folgen