Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 17.04.2020
43 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12

Was hat die Welt von Instagram und Co. zu bieten und womit wird man als Influencer eigentlich erfolgreich? Darüber hat sich "Abenteuer Leben" mit zwei bekannten Gesichtern der beliebtesten Social Media Plattformen unterhalten. Denn sie haben es geschafft und verdienen ihr Geld mit ihrer Onlinepräsenz.

