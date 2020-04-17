Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.04.2020: World of Instagram
43 Min.Folge vom 17.04.2020Ab 12
Was hat die Welt von Instagram und Co. zu bieten und womit wird man als Influencer eigentlich erfolgreich? Darüber hat sich "Abenteuer Leben" mit zwei bekannten Gesichtern der beliebtesten Social Media Plattformen unterhalten. Denn sie haben es geschafft und verdienen ihr Geld mit ihrer Onlinepräsenz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins