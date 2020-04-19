Abenteuer Leben Spezial - Hurra! Grillsaison!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.04.2020: Abenteuer Leben Spezial - Hurra! Grillsaison!
91 Min.Folge vom 19.04.2020Ab 12
Endlich wird wieder gegrillt. Grund genug für "Abenteuer Leben" herrliche Raucharomen, tolle Rezepte und Experten-Tipps von BBQ-Profi Patrick Ryan, DIY-Experte Mark Kühler und Profikoch Christian Henze zu zeigen.
