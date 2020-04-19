Sebastian Lege kocht die Welt - TürkeiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.04.2020: Sebastian Lege kocht die Welt - Türkei
"Exotisch essen, geht doch nur im Restaurant oder im Urlaub!" Mit diesem Vorurteil räumt Spitzenkoch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege endgültig auf. Seine Mission: Den Türkeiurlaub-Fans Oli und Christiane Meusch die landestypische türkische Küche zum Nachkochen zu Hause beibringen. Es gibt klassische Gerichte wie Döner, Lahmacun und Künefe. Und: Tutorials im Check: Gut Heimwerken dank Videoanleitung? / 5 unglaubliche Bootcamps / Konserven-Essen im Starkoch-Stil
