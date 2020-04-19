Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 19.04.2020
87 Min.
Ab 12

"Exotisch essen, geht doch nur im Restaurant oder im Urlaub!" Mit diesem Vorurteil räumt Spitzenkoch und Lebensmittelexperte Sebastian Lege endgültig auf. Seine Mission: Den Türkeiurlaub-Fans Oli und Christiane Meusch die landestypische türkische Küche zum Nachkochen zu Hause beibringen. Es gibt klassische Gerichte wie Döner, Lahmacun und Künefe. Und: Tutorials im Check: Gut Heimwerken dank Videoanleitung? / 5 unglaubliche Bootcamps / Konserven-Essen im Starkoch-Stil

