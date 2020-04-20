Top Tipps gegen Langeweile @homeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.04.2020: Top Tipps gegen Langeweile @home
Folge vom 20.04.2020
Zu Hause bleiben, ist das Gebot der Stunde. Es soll der drastischen Ausbreitung von Corona entgegenwirken. Doch dabei kann einem schnell die Decke auf den Kopf fallen. Deshalb hat "Abenteuer Leben" viele kreative Ideen gegen Langeweile getestet: vom ultimativen Minikicker zum Selberbauen, dem Tischtennis-Set fürs heimische Wohnzimmer oder einen idiotensicheren Foodhack - mit diesen Tipps kann man sich die Zeit zu Hause verschönern. Und: Selbstversuch Erntehelfer
