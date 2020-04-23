Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Sparfuchs: So geht Rebuy

Kabel EinsFolge vom 23.04.2020
Sparfuchs: So geht Rebuy

Sparfuchs: So geht RebuyJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.04.2020: Sparfuchs: So geht Rebuy

44 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12

Elektronik, Medien oder Kleidung. Etliche Online-Aufkauf-Unternehmen machen dicke Geschäfte mit Gebrauchtwaren. Sie kaufen Handys, CDs und Co. für kleines Geld auf, überarbeiten diese bei Bedarf und verkaufen sie mit Gewinn weiter. "Abenteuer Leben" will wissen: Wie funktioniert das? Dafür verkauft Sparfuchs Daniel ein altes iPhone und verfolgt sein Gerät danach. Und: DIY Selbstversorgung - Spezial mit Achim

Alle verfügbaren Folgen