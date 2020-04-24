Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 24.04.2020
Der Frühling kommt, spätestens jetzt sind graue Balkone out. Mit den coolen Balkon-Gadgets wird der Balkon im Handumdrehen zu einer Wohlfühl-Oase: vom praktischen rauchfreien Grill, praktischen Möbelsystemen bis hin zum coolen LED-Stripe, der den Außenbereich in sämtlichen Farben erstrahlen lässt. Und: GoG Fertigsuppen-Auflauf

