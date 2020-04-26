Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 26.04.2020
91 Min.Folge vom 26.04.2020Ab 12

Diesmal möchte Chefkoch Dirk Hoffmann zeigen, wie man Spargel richtig erntet und welche leckeren Gerichte sich aus dem Edelgemüse zaubern lassen. Auch Profikoch Christian Henze serviert heute das beliebte Frühlingsgemüse und präsentiert seine persönlichen Top Zubereitungsideen. Und Chefkoch Achim Müller hat wie immer seine Bedenken: Die Jugend kann nicht kochen?! Wie gut gelingt ihnen Schnitzel mit Spargel und Kartoffeln?

