Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.04.2020: Kai reist: Backpacking in Thailand
Folge vom 26.04.2020
Einmal eine coole Rucksack-Tour machen - das war schon in der Jugend der Traum von "Abenteuer Leben"-Reporter Kai Böcking. Gemacht hat er es aber nie. Irgendwas kam immer dazwischen - Arbeit, Familie, Kind. Aber natürlich kennt er die coolen Geschichten von Freunden, die das vor 20 Jahren gemacht haben. Doch gibt es diese Rucksack-Romantik mit Lagerfeuer, Gitarre, Strandbungalows für fünf Euro überhaupt noch? Kai will es wissen! Und: Taffe Frauen 2020
