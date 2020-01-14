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Abenteuer Leben am Sonntag

Der größte Fischmarkt der Welt

Kabel EinsFolge vom 14.01.2020
Der größte Fischmarkt der Welt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.01.2020: Der größte Fischmarkt der Welt

43 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 12

Reporter Igor Rosenfeld reist nach Tokio, um sich einen Eindruck vom größten Fischmarkt der Welt zu verschaffen. Hier findet unter anderem regelmäßig eine riesige Thunfischauktion statt. Doch wo kommt die Meeresware eigentlich her? "Abenteuer Leben" berichtet vom harten Alltag der Fischer und Muscheltaucher auf der japanischen Insel Toshi und stattet dem renommiertesten Koch der Region einen Besuch ab. Und: Die Wiege der Pizza: Neapel

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