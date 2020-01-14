Der größte Fischmarkt der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.01.2020: Der größte Fischmarkt der Welt
43 Min.Folge vom 14.01.2020Ab 12
Reporter Igor Rosenfeld reist nach Tokio, um sich einen Eindruck vom größten Fischmarkt der Welt zu verschaffen. Hier findet unter anderem regelmäßig eine riesige Thunfischauktion statt. Doch wo kommt die Meeresware eigentlich her? "Abenteuer Leben" berichtet vom harten Alltag der Fischer und Muscheltaucher auf der japanischen Insel Toshi und stattet dem renommiertesten Koch der Region einen Besuch ab. Und: Die Wiege der Pizza: Neapel
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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