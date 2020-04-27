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Abenteuer Leben am Sonntag

Top Frühlingsgerichte

Kabel EinsFolge vom 27.04.2020
Top Frühlingsgerichte

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.04.2020: Top Frühlingsgerichte

43 Min.Folge vom 27.04.2020Ab 12

So schmeckt der Frühling: Fünf leckere Gerichte werden aus saisonalen Zutaten zubereitet: vom Bärlauch-Fleischpflanzerl bis hin zu einem Dessert aus frischen Erdbeeren. Welches Gericht kommt bei der Jury am besten an und wird Frühlings-Champion? Und: Bratwurst-Tour durch die Ausgangssperre in Bogota

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