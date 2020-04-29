Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 29.04.2020
44 Min.
Ab 12

Deutschland gegen Jamaika - Chefkoch Dirk Hoffmann fordert in einem spannenden Kochduell Jamaikas Spitzenköchin "Miss T." heraus. Deren kunterbuntes Restaurant in Ochos Rios wurde gerade zu einem der besten der Karibik gewählt. Miss Ts Spezialität: hausgemachter Ochsenschwanz-Eintopf - ein jamaikanisches Nationalgericht. Kann Hoffmanns typisch deutsche Ochsenschwanz-Suppe da mithalten und die internationale Jury überzeugen?

