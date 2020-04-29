Hoffmann gegen den Rest der Welt: JamaikaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.04.2020: Hoffmann gegen den Rest der Welt: Jamaika
44 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 12
Deutschland gegen Jamaika - Chefkoch Dirk Hoffmann fordert in einem spannenden Kochduell Jamaikas Spitzenköchin "Miss T." heraus. Deren kunterbuntes Restaurant in Ochos Rios wurde gerade zu einem der besten der Karibik gewählt. Miss Ts Spezialität: hausgemachter Ochsenschwanz-Eintopf - ein jamaikanisches Nationalgericht. Kann Hoffmanns typisch deutsche Ochsenschwanz-Suppe da mithalten und die internationale Jury überzeugen?
