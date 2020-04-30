Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.04.2020: Linsensuppen-Battle
45 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 12
Koch Patrick Diehr aus Hamburg hat heute orientalischen Besuch: Varuna aus Indien möchte mit ihrem Rezept für Linsensuppe gegen ihn antreten. Ihr "Dal" besticht mit exotischen Gewürzen und ihr Erfolgsgeheimnis ist der gute Riecher. Kann Patrick mit Bockwurst und Suppengrün da mithalten? Und: DIY Frostfestes Hochbeet
