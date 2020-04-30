Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Linsensuppen-Battle

Kabel Eins Folge vom 30.04.2020
Linsensuppen-Battle

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.04.2020: Linsensuppen-Battle

45 Min. Folge vom 30.04.2020 Ab 12

Koch Patrick Diehr aus Hamburg hat heute orientalischen Besuch: Varuna aus Indien möchte mit ihrem Rezept für Linsensuppe gegen ihn antreten. Ihr "Dal" besticht mit exotischen Gewürzen und ihr Erfolgsgeheimnis ist der gute Riecher. Kann Patrick mit Bockwurst und Suppengrün da mithalten? Und: DIY Frostfestes Hochbeet

