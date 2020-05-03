Chicken Wings & blanke Brüste: US-Stripperinnen trotzen der Corona-KriseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.05.2020: Chicken Wings & blanke Brüste: US-Stripperinnen trotzen der Corona-Krise
94 Min.Folge vom 03.05.2020Ab 16
Ein Strip-Club in Portland rettet sich mit einer ungewöhnlichen Geschäftsidee vor dem Ruin: Die Tänzerinnen sind jetzt als Essens-Lieferantinnen im Einsatz. Im Club wird gekocht, anschließend liefern ein Security Mitarbeiter und eine Erotik-Tänzerin das Essen vor die Haustür. Das ganze oben ohne und mit Tanzeinlage. Und: Spargelzeit mit Dirk Hoffmann / Dirks DIY Konserven / Cooles aus Pappe / Trucker Babe Jana packt aus / Auf Achse in China: Der harte Job der Truckerinnen
