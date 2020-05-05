Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 05.05.2020
Abenteuer Leben am Sonntag

44 Min.Folge vom 05.05.2020Ab 12

Wie viel Erde müssen Bergleute für einen Silberring abbauen? Um das zu klären. schickt "Abenteuer Leben" ein Kamerateam nach Mexiko. Reporter Igor Rosenfeld will in der größten Silbermine der Welt die Geheimnisse der Silbergewinnung lüften. Und: Achim Müller on Tour: Barbecue in Texas

