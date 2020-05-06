Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.05.2020: Apfelwein vs. Cidre
45 Min.Folge vom 06.05.2020Ab 12
Ob Cidre oder Apfelwein - neben Traubenwein und Bier wird auch Wein aus Äpfeln in Europa gerne getrunken. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem hessischen Äppelwoi und dem französischen Cidre? "Abenteuer Leben" begibt sich auf Spurensuche in der Normandie und in den Raum Frankfurt. Und: JKNK Blumenkohl mit Sauce Hollandaise
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
12
