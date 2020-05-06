Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ob Cidre oder Apfelwein - neben Traubenwein und Bier wird auch Wein aus Äpfeln in Europa gerne getrunken. Aber wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem hessischen Äppelwoi und dem französischen Cidre? "Abenteuer Leben" begibt sich auf Spurensuche in der Normandie und in den Raum Frankfurt. Und: JKNK Blumenkohl mit Sauce Hollandaise

