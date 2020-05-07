Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.05.2020: Neue Cuts vom Steak-Papst
44 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12
Dirk Ludwig ist Fleischermeister der besonderen Art. In seinem Kopf brutzeln die Ideen. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass er neue Produkte erfindet. Sein jüngster Coup: die Erfindung neuer Steak-Cuts aus bislang unbedeutenden Fleischteilen, z. B. den "Moscow Cut". Er zeigt Grill-Fan Susa die Herstellung ungewöhnlicher Steak-Zuschnitte und bereitet sie auf dem Grill zu. Dabei verrät er die besten Tipps zum perfekten Garen. Und: Echtzeitkochen: Cevapcici
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
