Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Neue Cuts vom Steak-Papst

Kabel EinsFolge vom 07.05.2020
Neue Cuts vom Steak-Papst

Neue Cuts vom Steak-PapstJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.05.2020: Neue Cuts vom Steak-Papst

44 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12

Dirk Ludwig ist Fleischermeister der besonderen Art. In seinem Kopf brutzeln die Ideen. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass er neue Produkte erfindet. Sein jüngster Coup: die Erfindung neuer Steak-Cuts aus bislang unbedeutenden Fleischteilen, z. B. den "Moscow Cut". Er zeigt Grill-Fan Susa die Herstellung ungewöhnlicher Steak-Zuschnitte und bereitet sie auf dem Grill zu. Dabei verrät er die besten Tipps zum perfekten Garen. Und: Echtzeitkochen: Cevapcici

Alle verfügbaren Folgen