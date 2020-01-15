Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Hoffmann am laufenden Band: Neapolitaner Schnitte

Kabel Eins
Folge vom 15.01.2020
Hoffmann am laufenden Band: Neapolitaner Schnitte

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.01.2020: Hoffmann am laufenden Band: Neapolitaner Schnitte

42 Min.
Folge vom 15.01.2020
Ab 12

Fünf Lagen Waffel gefüllt mit vier Schichten Haselnusscreme - fertig ist der berühmteste Waffelsnack der Welt! Kaum zu glauben: Die Neapolitaner Schnitte wird immer noch nach einer geheimen Rezeptur von 1889 gefertigt. Extra für "Abenteuer Leben" ist Dirk Hoffmann nach Wien in die Produktionsstätte gereist, um die streng geheime Rezeptur zu entschlüsseln. Und: Ich packe meinen Einsatzwagen

