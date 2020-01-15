Hoffmann am laufenden Band: Neapolitaner SchnitteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.01.2020: Hoffmann am laufenden Band: Neapolitaner Schnitte
Fünf Lagen Waffel gefüllt mit vier Schichten Haselnusscreme - fertig ist der berühmteste Waffelsnack der Welt! Kaum zu glauben: Die Neapolitaner Schnitte wird immer noch nach einer geheimen Rezeptur von 1889 gefertigt. Extra für "Abenteuer Leben" ist Dirk Hoffmann nach Wien in die Produktionsstätte gereist, um die streng geheime Rezeptur zu entschlüsseln. Und: Ich packe meinen Einsatzwagen
