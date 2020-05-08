Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

So is(s)t Deutschland - Update Sophie

Kabel Eins
Folge vom 08.05.2020
So is(s)t Deutschland - Update Sophie

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.05.2020: So is(s)t Deutschland - Update Sophie

43 Min.
Folge vom 08.05.2020
Ab 12

Die 27-jährige Sophie aus Ludwigsfelde bei Berlin lebt von Grundsicherung. Der wöchentliche Gang zur Lebensmittelausgabe gehört fest zu ihrem Alltag, ebenso wie die Jobsuche. Für die sonst lebensfrohe, junge Frau ist jeder Tag ein Kampf. Dirk Hoffmann hat Sophie letztes Jahr kennengelernt und möchte wissen, wie es ihr heute geht und was sich verändert hat. Und: 5-Minuten-Hacks im Test

