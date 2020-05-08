So is(s)t Deutschland - Update SophieJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.05.2020: So is(s)t Deutschland - Update Sophie
43 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 12
Die 27-jährige Sophie aus Ludwigsfelde bei Berlin lebt von Grundsicherung. Der wöchentliche Gang zur Lebensmittelausgabe gehört fest zu ihrem Alltag, ebenso wie die Jobsuche. Für die sonst lebensfrohe, junge Frau ist jeder Tag ein Kampf. Dirk Hoffmann hat Sophie letztes Jahr kennengelernt und möchte wissen, wie es ihr heute geht und was sich verändert hat. Und: 5-Minuten-Hacks im Test
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins