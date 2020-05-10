Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Grillen ist wieder angesagt! "Abenteuer Leben" präsentiert die neuesten Trends der Grillsaison. Die Gastronomen und Grillexperten Charly Smith und Dominik Plötz testen die Neuheiten des Jahres. Außerdem stellen sie ihre persönlichen Lieblings-BBQ- und Grillgerichte vor. Und: Hofmanns BBQ / Die Trucker Babes aus Österreich / Die Garten-Kumpel packen an

