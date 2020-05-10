Der große Grill-Neuheiten TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.05.2020: Der große Grill-Neuheiten Test
91 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 12
Grillen ist wieder angesagt! "Abenteuer Leben" präsentiert die neuesten Trends der Grillsaison. Die Gastronomen und Grillexperten Charly Smith und Dominik Plötz testen die Neuheiten des Jahres. Außerdem stellen sie ihre persönlichen Lieblings-BBQ- und Grillgerichte vor. Und: Hofmanns BBQ / Die Trucker Babes aus Österreich / Die Garten-Kumpel packen an
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins