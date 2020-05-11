Top X Überraschende Essens-FaktenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.05.2020: Top X Überraschende Essens-Fakten
44 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 12
Pommes enthalten viel Vitamin C, Hefe-Weizen das seltene Vitamin B12 und Schokolade kann gegen eine Krankheit vorbeugen. Klingt unglaublich, ist aber so. Fine und Ernährungswissenschaftler Miszek ergründen diese überraschenden Essensfakten gemeinsam. Sie klären auf, welche dieser eigentlich ungesunden Lebensmittel doch Platz in unserem Speiseplan finden sollte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins