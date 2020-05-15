Essbares Besteck und Geschirr selber machenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.05.2020: Essbares Besteck und Geschirr selber machen
45 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 12
Wegwerfgeschirr und -besteck sind schlecht für die Umwelt und völlig out. Die Schalen, Becher und Strohhalme kann man deshalb auch einfach selber machen, und nach dem Gebrauch auch noch verspeisen. Das behauptet zumindest das Internet. Chrissi und Alex testen Tipps und Tricks aus dem Web. Und: Top 10 Teuerste Musikvideos aller Zeiten
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins