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Abenteuer Leben am Sonntag

Essbares Besteck und Geschirr selber machen

Kabel EinsFolge vom 15.05.2020
Essbares Besteck und Geschirr selber machen

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 15.05.2020: Essbares Besteck und Geschirr selber machen

45 Min.Folge vom 15.05.2020Ab 12

Wegwerfgeschirr und -besteck sind schlecht für die Umwelt und völlig out. Die Schalen, Becher und Strohhalme kann man deshalb auch einfach selber machen, und nach dem Gebrauch auch noch verspeisen. Das behauptet zumindest das Internet. Chrissi und Alex testen Tipps und Tricks aus dem Web. Und: Top 10 Teuerste Musikvideos aller Zeiten

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