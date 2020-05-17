Abenteuer Leben Spezial - Weltreise zu den besten Steak-GurusJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.05.2020: Abenteuer Leben Spezial - Weltreise zu den besten Steak-Gurus
91 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 12
Die Deutschen lieben Steaks in allen Formen! Doch in welcher Stadt gibt es die teuersten und wie sieht es mit dem Geschmack aus? "Abenteuer Leben" reist einmal quer durch die Republik und sucht die kostspieligsten und leckersten Steakvarianten.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
