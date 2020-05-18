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Abenteuer Leben am Sonntag

Die Lecker Checker: Eiertricks

Kabel EinsFolge vom 18.05.2020
Die Lecker Checker: Eiertricks

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.05.2020: Die Lecker Checker: Eiertricks

44 Min.Folge vom 18.05.2020Ab 12

Diesmal dreht sich alles um das Ei: Dafür checken Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann die spannendsten und angeblich auch leckersten Eier-Rezepte aus Internet-Videos und probieren diese aus: Rührei mit dem Kaffee-Automaten oder Orangen-Pudding aus der Fruchtschale. Was im Video so einfach aussieht, klappt nicht immer auf Anhieb. Und: Deutschlands bester Döner

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