Die Lecker Checker: EiertricksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.05.2020: Die Lecker Checker: Eiertricks
44 Min.Folge vom 18.05.2020Ab 12
Diesmal dreht sich alles um das Ei: Dafür checken Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann die spannendsten und angeblich auch leckersten Eier-Rezepte aus Internet-Videos und probieren diese aus: Rührei mit dem Kaffee-Automaten oder Orangen-Pudding aus der Fruchtschale. Was im Video so einfach aussieht, klappt nicht immer auf Anhieb. Und: Deutschlands bester Döner
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins