Abenteuer Leben am Sonntag

Eistrends von der "Gelatissimo 2020"

Kabel Eins
Folge vom 19.05.2020
Eistrends von der "Gelatissimo 2020"

Eistrends von der "Gelatissimo 2020"Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 19.05.2020: Eistrends von der "Gelatissimo 2020"

45 Min.
Ab 12

Eis-Scout Dario Fontanella begibt sich auf die Suche nach den besten und leckersten Trends für die Eissaison 2020. Dafür ist er auf der deutschen Fachmesse für handwerklich hergestelltes Speiseeis und Eisindustrie "GELATISSIMO" untwerwegs. Was sind die bahnbrechenden Neuerungen dieses Jahr und was kann man sich getrost sparen? Und: TK-Perlen: Pizza

